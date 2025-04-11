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В РФ розпочалася зустріч спецпосланника Трампа з Путіним

11 квітня 2025 17:55
Анастасія Писаненко - редактор
Переговори РФ та США — у Санкт-Петербурзі розпочалася зустріч
Володимир Путін. Фото: Reuters
Анастасія Писаненко - редактор

У п'ятницю, 11 квітня, у Санкт-Петербурзі розпочалася зустріч спецпосланника Дональда Трампа Стіва Віткоффа з російським президентом Володимиром Путіним. Вони обговорять війну в Україні.

Відео зустрічі показали у пресслужбі Кремля.

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Раніше стало відомо, що Путін та Віткофф обговорять врегулювання війни в Україні та позицію Москви.

Це вже третій візит спецпосланця Дональда Трампа до Росії. Попереднього разу Віткофф був у Москві 13 березня. Тоді він зустрівся з російськими представниками високого рангу, а також із президентом РФ Путіним.

Нагадаємо, що президент США знову висловився щодо ситуації в Україні. За словами Трампа, він бачить прогрес у зусиллях припинити війну.

Також ми повідомляли про те, що Дональд Трамп раніше заявив про прогрес стосовно можливості припинити війну в Україні. Він додав, що сподівається на швидке досягнення домовленості.

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