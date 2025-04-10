Мирні переговори — Трамп заявив про прогрес у зусиллях зупинити війну в Україні

Трамп заявив про прогрес у зусиллях зупинити війну в Україні
Президент США Дональд Трамп висловився щодо ситуації в Україні. Він заявив, що бачить прогрес у зусиллях зупинити війну та сподівається на швидке досягнення домовленості про припинення бойових дій.
Про це президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі зі своїм Кабміном.
Що Трамп заявив про вирішення війни в Україні
На його думку, війна є "такою безглуздою і жахливою", і зазначив, що ситуація не розвивалася б таким чином, якби він залишався президентом США.
"Цього б не сталося, якби я був президентом. Але це сталося, і нам видали цю картку. І я думаю, ми це зупинимо, я впевнений, що зупинимо. Нам треба діяти. Маємо це зробити. Треба рухатися швидше", — наголосив Трамп.
Раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що як Київ, так і Москва виявляють прагнення досягти мирної домовленості і переговорний процес триває.
До цього стало відомо, що прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт заявляла, що у США не виключають, що проти Росії можуть запровадити нові санкції.
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