Мирні переговори — Трамп заявив про прогрес у зусиллях зупинити війну в Україні

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп висловився щодо ситуації в Україні. Він заявив, що бачить прогрес у зусиллях зупинити війну та сподівається на швидке досягнення домовленості про припинення бойових дій.

Про це президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі зі своїм Кабміном.

Реклама

Читайте також:

Що Трамп заявив про вирішення війни в Україні

На його думку, війна є "такою безглуздою і жахливою", і зазначив, що ситуація не розвивалася б таким чином, якби він залишався президентом США.

"Цього б не сталося, якби я був президентом. Але це сталося, і нам видали цю картку. І я думаю, ми це зупинимо, я впевнений, що зупинимо. Нам треба діяти. Маємо це зробити. Треба рухатися швидше", — наголосив Трамп.

Раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що як Київ, так і Москва виявляють прагнення досягти мирної домовленості і переговорний процес триває.

До цього стало відомо, що прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт заявляла, що у США не виключають, що проти Росії можуть запровадити нові санкції.