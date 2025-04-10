Мирные переговоры — Трамп заявил о прогрессе в усилиях остановить войну в Украине

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп высказался относительно ситуации в Украине. Он заявил, что видит прогресс в усилиях остановить войну и надеется на скорое достижение договоренности о прекращении боевых действий.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время встречи со своим Кабмином.

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По его мнению, война является "такой бессмысленной и ужасной", и отметил, что ситуация не развивалась бы таким образом, если бы он оставался президентом США.

"Этого бы не произошло, если бы я был президентом. Но это произошло, и нам выдали эту карточку. И я думаю, мы это остановим, я уверен, что остановим. Нам надо действовать. Должны это сделать. Надо двигаться быстрее", — подчеркнул Трамп.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что как Киев, так и Москва проявляют стремление достичь мирной договоренности и переговорный процесс продолжается.

До этого стало известно, что пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявляла, что в США не исключают, что против России могут ввести новые санкции.