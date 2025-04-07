Трамп заявив про переговори Штатів щодо тарифів із країнами всього світу

Лідер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kent Nishimura

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що наразі проводить переговори з усіма країнами світу щодо тарифної політики. За його словами, встановлюються жорсткі, але справедливі параметри.

Про це Дональд Трамп повідомив у соцмережі Truth Social у понеділок, 7 квітня.

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Переговори США з усіма країнами світу

Трамп зазначив, що зранку провів розмову з премʼєром Японії. За словами лідера США, він надсилає найкращу команду для переговорів.

"Вони дуже погано ставляться до США в питаннях торгівлі. Вони не купують наші автомобілі, але ми купуємо мільйони їхніх. Так само і в сільському господарстві, і в багатьох інших "речах", — наголосив Трамп.

Він додав, що це все має змінитися, особливо з Китаєм.

Допис Трампа. Фото: скриншот

Нагадаємо, через запровадження мита американські фондові біржі різко почали падати. Тарифна політика США викликала серйозні побоювання серед інвесторів.

Раніше Трамп заявив, що країни Європи поводяться несправедливо зі Штатами. Він пояснив свою заяву.