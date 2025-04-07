Трамп звинуватив Європу у несправедливому ставленні до США щодо торгівлі

Президент США Дональд Трамп тримає таблицю з мито проти різних країн. Фото: REUTERS/Carlos Barria

Президент США Дональд Трамп черговий раз виступив із критикою на адресу країн Європи, заявивши, що вони поводяться несправедливо у відносинах зі Сполученими Штатами. На його думку, європейські партнери тривалий час користувалися перевагами у торгівлі й "обманювали американських лідерів".

Про це повідомляє The Guardian.

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Журналісти поцікавилися в американського президента, чи існує шанс того, що США запровадить коли-небудь нульові тарифи з ЄС, як запропонував Ілон Маск для вільної торгівлі.

"Це те, чого ми б також хотіли досягти. Проблема в тому, що Європа заробила на нас статки. Європа також мала величезний профіцит зі США, вона була недоброзичливою до нас і водила наших лідерів за ніс", — сказав Дональд Трамп.

У своїй відповіді Трамп зазначив, що Європа не менше шкодить американським інтересам. Крім того, Трамп розкритикував торгівельну політику ЄС у сфері автомобілебудування та аграрної продукції.

За його словами, США щороку імпортують мільйони автомобілів з Європи, серед яких Mercedes, Volkswagen та BMW, однак натомість не отримують взаємної підтримки.

"Вони не беруть наші авто, продукти, взагалі нічого. Ми беремо їхні авто: Mercedes, Volkswagen, BMW, мільйони. Вони не беруть жодного авто. Вони не беруть нашу сільгосппродукцію. Вони взагалі нічого не беруть", — заявив Трамп.

Нагадаємо, на біржах та світових ринках виник справжній колапс після нових тарифів Трампа на мито.

Втім сам Дональд Трамп, коментуючи ситуацію, яку ж сам спровокував на світовому ринку, заявив, що його це не хвилює. Ба більше, він сказав, що технологічні світові гіганти нібито з розумінням ставляться до його політики.

Крім того, Трамп розкритикував витрати на Європу і заявив, що США не можуть собі дозволити подвійних витрат на інтереси ЄС.