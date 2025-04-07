Трамп обвинил Европу в несправедливом отношении к США в отношении торговли

Президент США Дональд Трамп держит таблицу с пошлинами против разных стран. Фото: REUTERS/Carlos Barria

Президент США Дональд Трамп в очередной раз выступил с критикой в адрес стран Европы, заявив, что они ведут себя несправедливо в отношениях с Соединенными Штатами. По его мнению, европейские партнеры долгое время пользовались преимуществами в торговле и "обманывали американских лидеров".

Об этом сообщает The Guardian.

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Журналисты поинтересовались у американского президента, существует ли шанс того, что США введет когда-нибудь нулевые тарифы с ЕС, как предложил Илон Маск для свободной торговли.

"Это то, чего мы бы также хотели достичь. Проблема в том, что Европа заработала на нас состояние. Европа также имела огромный профицит с США, она была недоброжелательной к нам и водила наших лидеров за нос", — сказал Дональд Трамп.

В своем ответе Трамп отметил, что Европа не меньше вредит американским интересам. Кроме того, Трамп раскритиковал торговую политику ЕС в сфере автомобилестроения и аграрной продукции.

По его словам, США ежегодно импортируют миллионы автомобилей из Европы, среди которых Mercedes, Volkswagen и BMW, однако взамен не получают взаимной поддержки.

"Они не берут наши авто, продукты, вообще ничего. Мы берем их авто: Mercedes, Volkswagen, BMW, миллионы. Они не берут ни одного авто. Они не берут нашу сельхозпродукцию. Они вообще ничего не берут", — заявил Трамп.

Напомним, на биржах и мировых рынках возник настоящий коллапс после новых тарифов Трампа на пошлины.

Впрочем сам Дональд Трамп, комментируя ситуацию, которую же сам спровоцировал на мировом рынке, заявил, что его это не волнует. Более того, он сказал, что технологические мировые гиганты якобы с пониманием относятся к его политике.

Кроме того, Трамп раскритиковал расходы на Европу и заявил, что США не могут себе позволить двойных расходов на интересы ЕС.