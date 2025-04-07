Трамп пояснив, чому США не мають витрачати на НАТО та програвати економічно

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kent Nishimura

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не можуть одночасно фінансувати НАТО для оборони Європи та зазнавати величезних втрат у торгівлі з цими ж країнами. Він дорікнув країнам Європи, які замало виділяють коштів на фінансування власної оборони.

Про це він заявив у коментарі журналістам AP News.

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"Ми говорили з багатьма країнами. Всі хочуть співпрацювати — щоб ви зрозуміли силу моїх дій. Кожна країна телефонує, і дуже уважна до нас. Це дуже приємно. Вони дуже люб'язні. Але ми маємо це виправдати. Це не стійка ситуація", — зазначив Трамп.

Глава Білого дому підкреслив, що США не можуть дозволити собі витрачати 1,9 трильйона дол. на торговельні дефіцити та паралельно нести фінансовий тягар безпеки Європи.

"Ми не можемо це робити. Ми витрачаємо кошти на НАТО, щоб захищати Європу, а в той самий час програємо в торгівлі. Це все божевілля. І мене обрали саме на цій основі", — заявив президент.

Він додав, що американське суспільство розуміє ці проблеми набагато краще, ніж це визнають у ЗМІ.

Нагадаємо, Дональд Трамп відреагував на масові обвали світових ринків після запровадженого мита. Втім він заявив, що світові техногіганти нібито "з розумінням" поставились до його нової політики.

Також Дональд Трамп прокоментував обстріли України з боку Росії.