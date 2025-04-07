Трамп объяснил, почему США не должны тратить на НАТО и проигрывать экономически

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kent Nishimura

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не могут одновременно финансировать НАТО для обороны Европы и нести огромные потери в торговле с этими же странами. Он упрекнул страны Европы, которые мало выделяют средств на финансирование собственной обороны.

Об этом он заявил в комментарии журналистам AP News.

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"Мы говорили со многими странами. Все хотят сотрудничать — чтобы вы поняли силу моих действий. Каждая страна звонит, и очень внимательна к нам. Это очень приятно. Они очень любезны. Но мы должны это оправдать. Это не устойчивая ситуация", — отметил Трамп.

Глава Белого дома подчеркнул, что США не могут позволить себе тратить $1,9 триллиона на торговые дефициты и параллельно нести финансовое бремя безопасности Европы.

"Мы не можем это делать. Мы тратим средства на НАТО, чтобы защищать Европу, а в то же время проигрываем в торговле. Это все безумие. И меня выбрали именно на этой основе", — заявил президент.

Он добавил, что американское общество понимает эти проблемы гораздо лучше, чем это признают в СМИ.

Напомним, Дональд Трамп отреагировал на массовые обвалы мировых рынков после введенной пошлины. Впрочем он заявил, что мировые техногиганты якобы "с пониманием" отнеслись к его новой политике.

Также Дональд Трамп прокомментировал обстрелы Украины со стороны России.