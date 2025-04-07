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Трамп заявил о переговорах по пошлинам со всеми странами мира

7 апреля 2025 18:34
Аркадий Пастула - Редактор
Трамп заявил о переговорах Штатов по тарифам со странами всего мира
Лидер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kent Nishimura
Аркадий Пастула - Редактор

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что сейчас проводит переговоры со всеми странами мира по тарифной политике. По его словам, устанавливаются жесткие, но справедливые параметры.

Об этом Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social в понедельник, 7 апреля.

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Трамп отметил, что утром провел разговор с премьером Японии. По словам лидера США, он отправляет лучшую команду для переговоров.

"Они очень плохо относятся к США в вопросах торговли. Они не покупают наши автомобили, но мы покупаем миллионы их автомобилей. Так же и в сельском хозяйстве, и во многих других "вещах", — подчеркнул Трамп.

Он добавил, что это все должно измениться, особенно с Китаем.

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Пост Трампа. Фото: скриншот

Напомним, из-за введения пошлины американские фондовые биржи резко начали падать. Тарифная политика США вызвала серьезные опасения среди инвесторов.

Ранее Трамп заявил, что страны Европы ведут себя несправедливо со Штатами. Он объяснил свое заявление.

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