Трамп підтвердив переговори з Зеленським і оцінив готовність Путіна до перемир'я

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kent Nishimura

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що нещодавно спілкувався з президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, обидві сторони — і Київ, і Москва — демонструють готовність до мирної угоди, а переговори просуваються.

Про це Дональд Трамп повідомив під час спілкування із журналістами.

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Журналісти поцікавилися, чи спілкувався Дональд Трамп з Володимиром Зеленським. Лідер США відповів ствердно та сказав, що, на його думку, Київ та Москва незабаром домовляться про перемир'я.

"Так, не дуже давно. Гадаю, він готовий до угоди. Думаю, прогрес значний. Він готовий, і Путін теж. І тоді закінчиться загибель тисяч", — сказав Трамп журналістам.

Також журналіст поцікавився щодо результату від візиту російського переговірника Кирила Дмитрієва до США. Але Трамп не став підтверджувати його участь.

"Не обговорюю конкретних осіб. Скажу лиш, що йдуть продуктивні переговори", — сказав президент США.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп заявив, що у середньому на фронті за добу гине близько 2500 осіб та прокоментував, що з мирними переговорами.

Також у США відбулася зустріч представника Росії Кирила Дмитрієва зі спеціальним представником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом.

Тим часом радники Дональда Трампа рекомендували йому не зідзвонюватися з Володимиром Путіним, поки той не погодиться на припинення вогню.