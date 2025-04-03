Представник Путіна Дмитрієв зустрівся зі спецпредставником Трампа Віткоффом у Вашингтоні

Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін. Фото: Reuters

У Вашингтоні відбулася зустріч представника президента Росії Володимира Путіна з питань інвестицій Кирила Дмитрієва зі спеціальним представником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом. Візит представника Путіна до США відбувся після того, як Трамп висловив своє розчарування темпами переговорів про припинення вогню в Україні.

Про це інформує Reuters.

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Зазначається, що представник Путіна зустрівся з офіційними особами США у Вашингтоні в середу, оскільки адміністрація Трампа продовжує тиснути на Росію та Україну, щоб вони погодилися на припинення вогню.

За даними Reuters, Дмитрієв — колишній інвестиційний банкір Goldman Sachs, який здобув освіту в Стенфорді. Він є одним із найбільш обізнаних представників російської еліти у США, який має тісні стосунки з деякими ключовими членами команди Трампа. Він став найвищим російським посадовцем, який відвідав США у державних справах після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році.

Наразі невідомо, що саме Дмитрієв обговорював з представниками США. Однак його візит відбувся після того, як президент США Дональд Трамп висловив своє розчарування темпами переговорів про припинення вогню. Відтак у неділю лідер США сказав, що він "розлючений" на Путіна. Зокрема, він порушив питання про можливість накладення санкцій на тих, хто купує російську нафту.

Стів Віткофф, представник Трампа, який очолював контакти адміністрації Трампа з Кремлем, запросив Дмитрієва до Сполучених Штатів минулого тижня. За словами офіційних осіб, Білий дім наказав Державному департаменту видати Дмитрієву короткострокову ліцензію на поїздку в країну, що є необхідним кроком, оскільки Дмитрієву загрожують санкції США.

За останні тижні Дмитрієв згадав безліч ініціатив, у яких Росія та Сполучені Штати могли б працювати разом — від інвестицій, рідкісноземельних елементів та енергетики до Арктики, космосу та співпраці з Ілоном Маском.

"Незалежно від ваших політичних поглядів, діалог між США та Росією має значення. Йдеться про побудову більш безпечного, більш процвітаючого світу для всіх", — написав Дмитрієв на своїй сторінці у соцмережі Х.

Нагадаємо, що нещодавно президент Сербії Олександр Вучич сказав, що приблизно два світові лідери таємно вели переговори з російським диктатором Путіним. Однак, хто саме це був, поки що невідомо.

Водночас раніше ми писали про те, що президент США Дональд Трамп розчарований Путіним. Крім того, таку саму думку він має й щодо лідера України Володимира Зеленського.