Вучич розкрив деталі таємних переговорів лідерів ЄС з Путіним
Щонайменше два світові лідери таємно вели переговори із президентом Росії Володимиром Путіним. Хто саме це був, наразі лишається невідомим.
Про це заявив президент Сербії Олександр Вучич в інтерв’ю блогеру Маріо Науфалу.
Що відомо про таємні переговори із Путіним
"І це не Орбан і Фіцо, а "багато інших", — сказав він.
Сам Вучич заявляє, що не зустрічався з Путіним понад три роки, але 9 травня відвідає Москву.
Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс нещодавно заявив, що, на його думку, між Україною та Росією вже діє "енергетичне перемир'я".
У Генштабі ЗСУ також відреагували на звинувачення Росії щодо того, що Україна нібито не виконує умови "енергетичного перемир'я".
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