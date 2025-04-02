Вучич розкрив деталі таємних переговорів лідерів ЄС з Путіним

Президент Сербії Александр Вучич. Фото: ЕРА

Щонайменше два світові лідери таємно вели переговори із президентом Росії Володимиром Путіним. Хто саме це був, наразі лишається невідомим.

Про це заявив президент Сербії Олександр Вучич в інтерв’ю блогеру Маріо Науфалу.

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"І це не Орбан і Фіцо, а "багато інших", — сказав він.

Сам Вучич заявляє, що не зустрічався з Путіним понад три роки, але 9 травня відвідає Москву.

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс нещодавно заявив, що, на його думку, між Україною та Росією вже діє "енергетичне перемир'я".

У Генштабі ЗСУ також відреагували на звинувачення Росії щодо того, що Україна нібито не виконує умови "енергетичного перемир'я".