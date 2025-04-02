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Вучич раскрыл детали тайных переговоров лидеров ЕС с Путиным

2 апреля 2025 16:54
Анастасия Писаненко - редактор
Вучич раскрыл детали тайных переговоров лидеров ЕС с Путиным
Президент Сербии Александр Вучич. Фото: ЕРА
Анастасия Писаненко - редактор

По меньшей мере два мировых лидера тайно вели переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Кто именно это был, пока остается неизвестным.

Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью блогеру Марио Науфалу.

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"И это не Орбан и Фицо, а "многие другие", — сказал он.

Сам Вучич заявляет, что не встречался с Путиным более трех лет, но 9 мая посетит Москву.

Напомним, вице-президент США Джей Ди Вэнс недавно заявил, что, по его мнению, между Украиной и Россией уже действует "энергетическое перемирие".

В Генштабе ВСУ также отреагировали на обвинения России относительно того, что Украина якобы не выполняет условия "энергетического перемирия".

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