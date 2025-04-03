Представитель Путина Дмитриев встретился со спецпредставителем Трампа Уиткоффом в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин. Фото: Reuters

В Вашингтоне состоялась встреча представителя президента России Владимира Путина по вопросам инвестиций Кирилла Дмитриева со специальным представителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Визит представителя Путина в США состоялся после того, как Трамп выразил свое разочарование темпами переговоров о прекращении огня в Украине.

Об этом информирует Reuters.

Читайте также:

Встреча представителей Путина и Трампа — что известно

Отмечается, что представитель Путина встретился с официальными лицами США в Вашингтоне в среду, поскольку администрация Трампа продолжает давить на Россию и Украину, чтобы они согласились на прекращение огня.

По данным Reuters, Дмитриев — бывший инвестиционный банкир Goldman Sachs, получивший образование в Стэнфорде. Он является одним из самых осведомленных представителей российской элиты в США, который имеет тесные отношения с некоторыми ключевыми членами команды Трампа. Он стал самым высоким российским чиновником, который посетил США по государственным делам после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

Пока неизвестно, что именно Дмитриев обсуждал с представителями США. Однако его визит состоялся после того, как президент США Дональд Трамп выразил свое разочарование темпами переговоров о прекращении огня. Поэтому в воскресенье лидер США сказал, что он "разъярен" на Путина. В частности он поднял вопрос о возможности наложения санкций на тех, кто покупает российскую нефть.

Стив Уиткофф, представитель Трампа, который возглавлял контакты администрации Трампа с Кремлем, пригласил Дмитриева в Соединенные Штаты на прошлой неделе. По словам официальных лиц, Белый дом приказал Государственному департаменту выдать Дмитриеву краткосрочную лицензию на поездку в страну, что является необходимым шагом, поскольку Дмитриеву угрожают санкции США.

За последние недели Дмитриев упомянул множество инициатив, в которых Россия и Соединенные Штаты могли бы работать вместе - от инвестиций, редкоземельных элементов и энергетики до Арктики, космоса и сотрудничества с Илоном Маском.

"Независимо от ваших политических взглядов, диалог между США и Россией имеет значение. Речь идет о построении более безопасного, более процветающего мира для всех", — написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х.

Напомним, что недавно президент Сербии Александр Вучич сказал, что примерно два мировых лидера тайно вели переговоры с российским диктатором Путиным. Однако, кто именно это был, пока неизвестно.

В то же время ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп разочарован Путиным. Кроме того, такое же мнение он имеет и в отношении лидера Украины Владимира Зеленского.