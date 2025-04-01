Трамп розчарований Путіним і Зеленським, - Білий дім

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт. Фото: скриншот з відео

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США Дональд Трамп розчарований в російському лідері Володимирі Путіну. Аналогічна думка у нього й щодо президента України Володимира Зеленського.

Про це Левітт сказала під час брифінгу у вівторок, 1 квітня.

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"Він сказав учора ввечері, що розчарований лідерами обох сторін цієї війни. Він прагне завершення цієї війни. Люди гинуть з обох боків, і це триває вже надто довго", — сказала Левітт.

За її словами, команда Білого дому працює з росіянами та українцями, а Трамп щодня активно займається цим питанням.

Зазначимо, причина невдоволення американського президента щодо Путіна зрозуміла — він не бажає завершувати війну, ігноруючи мирні ініціативи США. А чому Трамп так сказав щодо українського лідера — невідомо, оскільки Зеленський неодноразово заявляв, що згодний на безумовне припинення вогню.

Раніше Трамп заявив, що хоче бачити, як Путін "дотримується угоди" про припинення вогню в Україні, інакше — він запровадить додаткові мита на російську нафту.

Також під час спільної гри в гольф з президентом Фінляндії Александром Стуббом Трамп скаржився на Путіна.