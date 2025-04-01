США та Данія планують переговори щодо Гренландії, — ЗМІ

Президентка Данії Метте Фредеріксен та президент США Дональд Трамп. Ілюстративне фото: The White House

Сполучені Штати Америки та Данія проведуть перемовини на тлі зростаючого інтересу США щодо Гренландії. Зустріч між представниками країн запланована цього тижня.

Про це пише Financial Times.

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Переговори Данії зі США

Голова МЗС Данії Ларс Локке Расмуссен та держсекретар США Марко Рубіо планують зустрітися цього тижня. Переговори стануть першими на високому рівні після інавгурації Трампа на посаду президента США.

У матеріалі йдеться, що розмова відбудеться у межах зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі, яка розпочнеться 3 квітня.

Водночас офіційні особи вважають, що захід може бути скасований через напружені відносини між США та Данією. Своєю чергою, у Держдепі цю зустріч не підтвердили, але уточнили, що Рубіо перебуватиме у Брюсселі в ці дати. Він візьме участь у зустрічі міністрів для обговорення пріоритетів безпеки НАТО, зокрема збільшення інвестицій в оборону та забезпечення миру в Україні.

Видання пише, що необхідність переговорів між країнами виникла на тлі зростання напруги через зацікавленість США у взятті під контроль острова, який контролюється Данією, — Гренландії.

"Гренландія необхідна нам для національної та міжнародної безпеки", — заявляв Трамп.

Нагадаємо, нещодавно американський президент заявив про необхідність приєднання Гренландії до США.

У відповідь на це новий прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен наголосив на суверенітеті та самостійності острова.