Трамп вкотре заявив про необхідність приєднання Гренландії до США

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп вкотре повторив свій заклик щодо приєднання Гренландії до Америки. Цього разу він сказав, що це є питанням міжнародної безпеки.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами 28 березня в Білому домі, інформує Fox News.

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Лідер США наголосив на необхідності приєднання Гренландії до Америки, сказавши, що це є питанням міжнародної безпеки. Зокрема, Трамп сказав, що США сподіваються на розуміння американської позиції з боку Данії та Європейського Союзу.

"Гренландія — це мир у всьому світі. І якщо Данія та ЄС цього не розуміють, ми маємо їм це пояснити. Гренландія вкрай важлива для міжнародної безпеки. Нам потрібна Гренландія. Питання не в тому, чи можемо ми без неї обійтися — не можемо", — сказав Трамп.

А також додав, що якщо глянути на її води зараз, то скрізь китайські й російські кораблі. Він наголосив: "І ми не зможемо цього змінити. Ми не покладаємось на Данію чи інших у цій справі. Йдеться не про мир для США. Йдеться про міжнародну безпеку".

Нагадаємо, що 24 березня урядова делегація США розпочала свій офіційний візит до Гренландії — напівавтономної території Данії, яка опинилася в центрі скандалу через заяви президента Трампа.

Крім того, нещодавно у Данії різко висловились у бік Марка Рютте та Дональда Трампа через їхні заяви про Гренландію.