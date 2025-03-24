США відправили делегацію до Гренландії на тлі заяв Трампа

Віцепрем'єр США Джей Ді Венс. Фото: REUTERS/Kent Nishimura

Американська урядова делегація розпочала цього тижня свій офіційний візит до Гренландії — напівавтономної території Данії, яка опинилася в центрі скандалу через заяви президента США Дональда Трампа. У Вашингтоні заявили, що прагнуть пізнати культуру, життя та історією народу Гренландії.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також:

Хто входить до делегації від США, яка поїхала до Гренландії

Очолить делегацію Уша Венс, дружина віцепрезидента США Джей Ді Венса. До складу також входять радник Білого дому з нацбезпеки Майк Волц і міністр енергетики Кріс Райт. Візит передбачає як офіційні зустрічі на американській військовій базі, так і участь у культурних заходах, зокрема в національних перегонах на собачих упряжках.

Для чого делегація США їде до Гренландії

Волц та Райт мають відвідати космічну базу Пітуффік, де отримають брифінги від військових. Після цього разом із Венс вони долучаться до заходів, що підкреслюють культурну спадщину Гренландії.

За словами представника Ради національної безпеки США Браяна Г'юза, американська сторона прагне "вивчити історію, культуру та життя людей Гренландії" і бачить у цьому візиті "можливість налагодити партнерські відносини, що ґрунтуються на самовизначенні та економічному співробітництві".

Трамп не припиняє розмови про анексію Гренландії

Попри заяви про культурну дипломатію, візит делегації збігся з черговими коментарями Трампа щодо можливості приєднання Гренландії до США. Президент знову підкреслив стратегічну важливість острова, а також наявність значних покладів мінеральних ресурсів. Станом на сьогодні уряд Гренландії не прокоментував візит американської делегації.

Нагадаємо, нещодавно у Данії різко висловились у бік Марка Рютте та Дональда Трампа через їхні заяви про Гренландію.

Також кілька днів тому в столиці Гренландії пройшли акції протесту проти Дональда Трампа.