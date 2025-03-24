США отправили делегацию в Гренландию на фоне заявлений Трампа

Вице-премьер США Джей Ди Вэнс. Фото: REUTERS/Kent Nishimura

Американская правительственная делегация начала на этой неделе свой официальный визит в Гренландию — полуавтономную территорию Дании, которая оказалась в центре скандала из-за заявлений президента США Дональда Трампа. В Вашингтоне заявили, что стремятся познать культуру, жизнь и историю народа Гренландии.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

Кто входит в делегацию от США, которая поехала в Гренландию

Возглавит делегацию Уша Вэнс, жена вице-президента США Джей Ди Вэнса. В состав также входят советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц и министр энергетики Крис Райт. Визит предусматривает как официальные встречи на американской военной базе, так и участие в культурных мероприятиях, в частности в национальных гонках на собачьих упряжках.

Для чего делегация США едет в Гренландию

Уолтц и Райт должны посетить космическую базу Питуффик, где получат брифинги от военных. После этого вместе с Вэнс они присоединятся к мероприятиям, подчеркивающим культурное наследие Гренландии.

По словам представителя Совета национальной безопасности США Брайана Хьюза, американская сторона стремится "изучить историю, культуру и жизнь людей Гренландии" и видит в этом визите "возможность наладить партнерские отношения, основанные на самоопределении и экономическом сотрудничестве".

Трамп не прекращает разговоры об аннексии Гренландии

Несмотря на заявления о культурной дипломатии, визит делегации совпал с очередными комментариями Трампа о возможности присоединения Гренландии к США. Президент вновь подчеркнул стратегическую важность острова, а также наличие значительных залежей минеральных ресурсов. По состоянию на сегодня правительство Гренландии не прокомментировало визит американской делегации.

Напомним, недавно в Дании резко высказались в сторону Марка Рютте и Дональда Трампа из-за их заявления о Гренландии.

Также несколько дней назад в столице Гренландии прошли акции протеста против Дональда Трампа.