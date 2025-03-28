Трамп в очередной раз заявил о необходимости присоединения Гренландии к США

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп в очередной раз повторил свой призыв о присоединении Гренландии к Америке. На этот раз он сказал, что это является вопросом международной безопасности.

Об этом он сказал во время общения с журналистами 28 марта в Белом доме, информирует Fox News.

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Лидер США отметил необходимость присоединения Гренландии к Америке, сказав, что это является вопросом международной безопасности. В частности, Трамп сказал, что США надеются на понимание американской позиции со стороны Дании и Европейского Союза.

"Гренландия — это мир во всем мире. И если Дания и ЕС этого не понимают, мы должны им это объяснить. Гренландия крайне важна для международной безопасности. Нам нужна Гренландия. Вопрос не в том, можем ли мы без нее обойтись — не можем", — сказал Трамп.

А также добавил, что если взглянуть на ее воды сейчас, то везде китайские и российские корабли. Он подчеркнул: "И мы не сможем этого изменить. Мы не полагаемся на Данию или других в этом деле. Речь идет не о мире для США. Речь идет о международной безопасности".

Напомним, что 24 марта правительственная делегация США начала свой официальный визит в Гренландию — полуавтономную территорию Дании, которая оказалась в центре скандала из-за заявлений президента Трампа.

Кроме того, недавно в Дании резко высказались в сторону Марка Рютте и Дональда Трампа из-за их заявлений о Гренландии.