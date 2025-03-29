Віцепрем'єр США Джей Ді Венс. Фото: REUTERS/Kent Nishimura

Віцепрем'єр США Джей Ді Венс різко розкритикував Данію під час візиту до Гренландії. Він заявив, що Копенгаген "погано попрацював над людьми Гренландії" та не забезпечив належну інфраструктуру безпеки на острові.

Про це пише The Guardian.

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Що сказав Венс

Він наголосив, що протягом останніх 20 років інвестиції в оборонну сферу регіону були недостатніми, а його попередні коментарі з цього приводу викликали критику з боку данської влади.

"Очевидно, що Данія не виконала свою роботу щодо гарантування безпеки Гренландії", — заявив він.

Віцепрем'єр США також відкинув аргумент про те, що Данія вже зробила значний внесок у спільну безпеку, зокрема, беручи участь у військових операціях разом із США. За його словами, хоча він шанує жертви данських військових, зараз важливо зосередитися на майбутньому.

"Ми можемо визнавати попередні партнерства в галузі безпеки, але водночас мати розбіжності щодо того, як захистити спільну безпеку у майбутньому", — зазначив політик.

Венс також додав, що Данія недостатньо інвестувала в інфраструктуру безпеки Гренландії, що, на його думку, має змінитися. За його словами, саме через це політика адміністрації президента Дональда Трампа щодо Гренландії є такою, якою вона є.

Водночас, за даними останніх опитувань, майже 85% жителів Гренландії виступають проти того, щоб США забрали їхній острів у Данії. А менш як 30% американців підтримують ідею приєднання острова до США.

Нагадаємо, американська урядова делегація розпочала цього тижня свій офіційний візит до Гренландії — напівавтономної території Данії, яка опинилася в центрі скандалу через заяви президента США Дональда Трампа.