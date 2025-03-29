Вэнс жестко высказался о Дании во время визита в Гренландию
Вице-премьер США Джей Ди Вэнс резко раскритиковал Данию во время визита в Гренландию. Он заявил, что Копенгаген "плохо поработал над людьми Гренландии" и не обеспечил надлежащую инфраструктуру безопасности на острове.
Об этом пишет The Guardian.
Что сказал Вэнс
Он отметил, что в течение последних 20 лет инвестиции в оборонную сферу региона были недостаточными, а его предыдущие комментарии по этому поводу вызвали критику со стороны датских властей.
"Очевидно, что Дания не выполнила свою работу по обеспечению безопасности Гренландии", — заявил он.
Вице-премьер США также отверг аргумент о том, что Дания уже внесла значительный вклад в общую безопасность, в частности участвуя в военных операциях вместе с США. По его словам, хотя он чтит жертвы датских военных, сейчас важно сосредоточиться на будущем.
"Мы можем признавать предыдущие партнерства в области безопасности, но в то же время иметь разногласия относительно того, как защитить общую безопасность в будущем", — отметил политик.
Вэнс также добавил, что Дания недостаточно инвестировала в инфраструктуру безопасности Гренландии, что, по его мнению, должно измениться. По его словам, именно поэтому политика администрации президента Дональда Трампа в отношении Гренландии является такой, какой она есть.
В то же время, по данным последних опросов, почти 85% жителей Гренландии выступают против того, чтобы США забрали их остров у Дании А менее 30% американцев поддерживают идею присоединения острова к США.
Напомним, американская правительственная делегация начала на этой неделе свой официальный визит в Гренландию — полуавтономную территорию Дании, которая оказалась в центре скандала из-за заявлений президента США Дональда Трампа.
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