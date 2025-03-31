Прем'єр Гренландії зазначив, що його країна не піддасться зовнішньому тиску

Протести в Гренландії проти США. Фото: Reuters

Новий Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен у відповідь на заяви президента США Дональда Трампа про можливе придбання чи анексії Гренландії підкреслив суверенітет та самостійність своєї країни. Він запевнив громадян Гренландії, що країна не збирається підкорятися зовнішньому тиску.

Про це керівник країни написав у Facebook.

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Заява прем'єра Гренландії. Фото: Скриншот

Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що Гренландія буде захищати свої інтереси мирним шляхом, зберігаючи єдність та гідність. Він закликав народ до стриманості та впевненості у відстоюванні незалежності Гренландії.

"Ми повинні чітко і спокійно продемонструвати президенту США, що Гренландія належить нам. Так було вчора, так є сьогодні й так буде завжди", — сказав прем'єр.

Ця заява стала відповіддю на інтерв'ю Дональда Трампа NBC News, де він висловив бажання США "100% отримати Гренландію" та не виключав можливості військового захоплення.

Днями до Гренландії прилітав віцепрезидент США Джей Ді Венс з дружиною, але візит був коротким — близько трьох годин, адже у Гренландії відмовились надавати цим "туристам" будь-які послуги.

Раніше повідомлялось, що під час свого короткого візиту Джей Ді Венс різко розкритикував Данію. Він заявив, що Копенгаген "погано попрацював над людьми Гренландії" та не забезпечив належну інфраструктуру безпеки на острові.

Крім того, нещодавно у Данії різко висловились у бік Марка Рютте та Дональда Трампа через їхні заяви про Гренландію.