Премьер Гренландии отметил, что его страна не поддастся внешнему давлению

Протесты в Гренландии против США. Фото: Reuters

Новый Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен в ответ на заявления президента США Дональда Трампа о возможном приобретении или аннексии Гренландии подчеркнул суверенитет и самостоятельность своей страны. Он заверил граждан Гренландии, что страна не собирается подчиняться внешнему давлению.

Об этом руководитель страны написал в Facebook.

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Заявление премьера Гренландии. Фото: Скриншот

Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что Гренландия будет защищать свои интересы мирным путем, сохраняя единство и достоинство. Он призвал народ к сдержанности и уверенности в отстаивании независимости Гренландии.

"Мы должны четко и спокойно продемонстрировать президенту США, что Гренландия принадлежит нам. Так было вчера, так есть сегодня и так будет всегда", — сказал премьер.

Это заявление стало ответом на интервью Дональда Трампа NBC News, где он выразил желание США "100% получить Гренландию" и не исключал возможности военного захвата.

На днях в Гренландию прилетал вице-президент США Джей Ди Вэнс с женой, но визит был коротким - около трех часов, ведь в Гренландии отказались предоставлять этим "туристам" любые услуги.

Ранее сообщалось, что во время своего короткого визита Джей Ди Вэнс резко раскритиковал Данию. Он заявил, что Копенгаген "плохо поработал над людьми Гренландии" и не обеспечил надлежащую инфраструктуру безопасности на острове.

Кроме того, недавно в Дании резко высказались в сторону Марка Рютте и Дональда Трампа из-за их заявлений о Гренландии.