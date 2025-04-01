США и Дания планируют переговоры по Гренландии, - СМИ

Президент Дании Метте Фредериксен и президент США Дональд Трамп. Иллюстративное фото: The White House

Соединенные Штаты Америки и Дания проведут переговоры на фоне растущего интереса США к Гренландии. Встреча между представителями стран запланирована на этой неделе.

Об этом пишет Financial Times.

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Переговоры Дании с США

Глава МИД Дании Ларс Локке Расмуссен и госсекретарь США Марко Рубио планируют встретиться на этой неделе. Переговоры станут первыми на высоком уровне после инаугурации Трампа на пост президента США.

В материале говорится, что разговор состоится в рамках встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе, которая начнется 3 апреля.

В то же время официальные лица считают, что мероприятие может быть отменено из-за напряженных отношений между США и Данией. В свою очередь, в Госдепе эту встречу не подтвердили, но уточнили, что Рубио будет находиться в Брюсселе в эти даты. Он примет участие во встрече министров для обсуждения приоритетов безопасности НАТО, в частности увеличение инвестиций в оборону и обеспечение мира в Украине.

Издание пишет, что необходимость переговоров между странами возникла на фоне роста напряжения из-за заинтересованности США во взятии под контроль острова, который контролируется Данией, — Гренландии.

"Гренландия необходима нам для национальной и международной безопасности", — заявлял Трамп.

Напомним, недавно американский президент заявил о необходимости присоединения Гренландии к США.

В ответ на это новый премьер-министрГренландии Йенс-Фредерик Нильсен отметил суверенитет и самостоятельность острова.