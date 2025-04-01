Трамп разочарован Путиным и Зеленским, - Белый дом

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Фото: скриншот из видео

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп разочарован в российском лидере Владимире Путине. Аналогичное мнение у него и относительно президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом Левитт сказала во время брифинга во вторник, 1 апреля.

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"Он сказал вчера вечером, что он разочарован лидерами обеих сторон этой войны. Он стремится к завершению этой войны. Люди гибнут с обеих сторон, и это продолжается уже слишком долго", — сказала Левитт.

По ее словам, команда Белого дома работает с россиянами и украинцами, а Трамп ежедневно активно занимается этим вопросом.

Отметим, причина недовольства американского президента в отношении Путина понятна — он не желает завершать войну, игнорируя мирные инициативы США. А почему Трамп так сказал в отношении украинского лидера — неизвестно, поскольку Зеленский неоднократно заявлял, что согласен на безусловное прекращение огня.

Ранее Трамп заявил, что хочет видеть, как Путин "придерживается соглашения" о прекращении огня в Украине, иначе - он введет дополнительные пошлины на российскую нефть.

Также во время совместной игры в гольф с президентом Финляндии Александром Стуббом, Трамп жаловался на Путина.