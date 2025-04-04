Трамп подтвердил переговоры с Зеленским и оценил готовность Путина к перемирию

Трамп заявил, что Путин и Зеленский готовы договариваться
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что недавно общался с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, обе стороны — и Киев, и Москва - демонстрируют готовность к мирному соглашению, а переговоры продвигаются.
Об этом Дональд Трамп сообщил во время общения с журналистами.
Трамп оценил прогресс переговоров с Зеленским
Журналисты поинтересовались, общался ли Дональд Трамп с Владимиром Зеленским. Лидер США ответил утвердительно и сказал, что, по его мнению, Киев и Москва вскоре договорятся о перемирии.
"Да, не очень давно. Думаю, он готов к соглашению. Думаю, прогресс значительный. Он готов, и Путин тоже. И тогда закончится гибель тысяч", — сказал Трамп журналистам.
Также журналист поинтересовался относительно результата от визита российского переговорщика Кирилла Дмитриева в США. Но Трамп не стал подтверждать его участие.
"Не обсуждаю конкретных лиц. Скажу лишь, что идут продуктивные переговоры", — сказал президент США.
Напомним, недавно Дональд Трамп заявил, что в среднем на фронте за сутки погибает около 2500 человек и прокомментировал, что с мирными переговорами.
Также в США состоялась встреча представителя России Кирилла Дмитриева со специальным представителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.
Между тем советники Дональда Трампа рекомендовали ему не созваниваться с Владимиром Путиным, пока тот не согласится на прекращение огня.
Читайте Новини.LIVE!