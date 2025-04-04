Трамп подтвердил переговоры с Зеленским и оценил готовность Путина к перемирию

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kent Nishimura

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что недавно общался с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, обе стороны — и Киев, и Москва - демонстрируют готовность к мирному соглашению, а переговоры продвигаются.

Об этом Дональд Трамп сообщил во время общения с журналистами.

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Журналисты поинтересовались, общался ли Дональд Трамп с Владимиром Зеленским. Лидер США ответил утвердительно и сказал, что, по его мнению, Киев и Москва вскоре договорятся о перемирии.

"Да, не очень давно. Думаю, он готов к соглашению. Думаю, прогресс значительный. Он готов, и Путин тоже. И тогда закончится гибель тысяч", — сказал Трамп журналистам.

Также журналист поинтересовался относительно результата от визита российского переговорщика Кирилла Дмитриева в США. Но Трамп не стал подтверждать его участие.

"Не обсуждаю конкретных лиц. Скажу лишь, что идут продуктивные переговоры", — сказал президент США.

Напомним, недавно Дональд Трамп заявил, что в среднем на фронте за сутки погибает около 2500 человек и прокомментировал, что с мирными переговорами.

Также в США состоялась встреча представителя России Кирилла Дмитриева со специальным представителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.

Между тем советники Дональда Трампа рекомендовали ему не созваниваться с Владимиром Путиным, пока тот не согласится на прекращение огня.