Радника Трампа радять не говорити з Путіним без згоди на припинення війни

Президент Росії Володимир Путін та президент США Донаьд Трамп на зустрічі G20 в Японії у 2019 році. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Близькі радники президента США Дональда Трампа наполегливо радять йому уникати будь-яких контактів з президентом Росії Володимиром Путіним, поки той не погодиться припинити вогонь. Втім, чиновники зазначають, що Трамп може змінити своє рішення в будь-який момент.

Про це повідомляє NBC News.

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У нещодавньому інтерв’ю NBC News Дональд Трамп заявив, що планує розмову з Путіним уже цього тижня, і також висловив розчарування у зв'язку з недавніми словами російського президента. Йдеться про вимогу Кремля щодо відставки Володимира Зеленського, яку Трамп розкритикував, назвавши "недопустимою".

Але, за інформацією трьох американських чиновників, у Білому домі вже відбулася зустріч із Кирилом Дмитрієвим, якого часто називають одним із головних неофіційних посередників Кремля у контактах із Заходом.

Кирило Дмитрієв обговорював можливі умови припинення війни з сенаторами-республіканцями Ліндсі Гремом та Маркуейном Малліном. Зустріч відбулася за ініціативи Трампа.

Чи був сам експрезидент присутній під час переговорів невідомо, однак джерела підтверджують, що головна тема розмов стосувалася умов потенційного припинення вогню та вимоги Москви до Києва.

Нагадаємо, востаннє Дональд Трамп офіційно телефонував Володимиру Путіну 30 березня.

Також стало відомо, що під час зустріч американської та російської делегації обговорювали можливість розвитку американського бізнесу в Росії замість борендів та компаній з ЄС.