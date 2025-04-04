Советнику Трампа советуют не говорить с Путиным без согласия на прекращение войны

Президент России Владимир Путин и президент США Донаьд Трамп на встрече G20 в Японии в 2019 году. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Близкие советники президента США Дональда Трампа настойчиво советуют ему избегать любых контактов с президентом России Владимиром Путиным, пока тот не согласится прекратить огонь. Впрочем, чиновники отмечают, что Трамп может изменить свое решение в любой момент.

Об этом сообщает NBC News.

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В недавнем интервью NBC News Дональд Трамп заявил, что планирует разговор с Путиным уже на этой неделе, и также выразил разочарование в связи с недавними словами российского президента. Речь идет о требовании Кремля об отставке Владимира Зеленского, которое Трамп раскритиковал, назвав "недопустимым".

Но, по информации трех американских чиновников, в Белом доме уже состоялась встреча с Кириллом Дмитриевым, которого часто называют одним из главных неофициальных посредников Кремля в контактах с Западом.

Кирилл Дмитриев обсуждал возможные условия прекращения войны с сенаторами-республиканцами Линдси Грэмом и Маркуэйном Маллином. Встреча состоялась по инициативе Трампа.

Присутствовал ли сам экс-президент во время переговоров неизвестно, однако источники подтверждают, что главная тема разговоров касалась условий потенциального прекращения огня и требования Москвы к Киеву.

Напомним, последний раз Дональд Трамп официально звонил Владимиру Путину 30 марта.

Также стало известно, что во время встречи американской и российской делегации обсуждали возможность развития американского бизнеса в России вместо борендов и компаний из ЕС.