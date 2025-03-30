Трамп анонсував телефонну розмову з Путіним

Трамп знову зателефонує Путіну — про що говоритимуть
Президент США Дональд Трамп планує провести ще одну телефонну розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним, під час якої американський лідер планує обговорити війну в Україні.
Про це пише NBC News у неділю, 30 березня.
Трамп зателефонує Путіну
Під час інтерв'ю для телеканалу Трамп розповів, що розлючений на Путіна через заклики ввести тимчасове зовнішнє управління в Україні. Водночас він пригрозив російському диктатору новими тарифами на нафту.
Крім того, за словами американського президента, якщо Путін "зробить правильні речі" — його злість може розсіятися.
На тлі цього Трамп анонсував нову телефонну розмову з російським диктатором наступного тижня.
Нагадаємо, Трамп розізлився на Путіна через продовження російської війни в Україні.
Також американський президент прокоментував нещодавні атаки Росії по Україні іранськими дронами-камікадзе.
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