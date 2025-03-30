Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп планирует провести еще один телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным, во время которого американский лидер планирует обсудить войну в Украине.

Об этом пишет NBC News в воскресенье, 30 марта.

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Во время интервью для телеканала Трамп рассказал, что зол на Путина из-за призывов ввести временное внешнее управление в Украине. В то же время он пригрозил российскому диктатору новыми тарифами на нефть.

Кроме того, по словам американского президента, если Путин "сделает правильные вещи" — его злость может рассеяться.

На фоне этого Трамп анонсировал новый телефонный разговор с российским диктатором на следующей неделе.

Напомним, Трамп разозлился на Путина из-за продолжения российской войны в Украине.

Также американский президент прокомментировал недавние атаки России по Украине иранскими дронами-камикадзе.