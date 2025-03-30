Трамп пригрозив Путіну через війну в Україні — що сказав

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розізлився на російського диктатора Володимира Путіна та пригрозив йому. Причиною є продовження війни в Україні.

Про це повідомляє NBC News у неділю, 30 березня.

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Трамп злий на Путіна

"Лише кілька годин тому президент Трамп зателефонував мені, щоб сказати, що він "злий" на президента Росії Путіна, і пригрозив ввести додаткові мита на російську нафту", — розповіла ведуча NBC News Крістен Велкер.

Видання також опублікувало цитату Трампа, де зазначається, що причиною є війна в Україні:

"Якщо ми з Росією не зможемо укласти угоду про припинення кровопролиття в Україні, і якщо я вважаю, що це провина Росії — а це може бути й не так — але якщо я вважаю, що це провина Росії, я запроваджу вторинне мито на нафту, на всю нафту, яка надходить із Росії".

Нагадаємо, Трамп погодився, що Путін може затягувати припинення війни в Україні.

Раніше лідер США зазначив, що розглядає часткове зняття санкцій з Росії в обмін на тишу в Чорному морі.