Трамп заявив, що Путін може затягувати мир в Україні

Лідер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін може відкладати повне перемирʼя в Україні. Однак він вірить, що Москва прагне завершити війну.

Про це повідомляє Politico у середу, 26 березня.

Читайте також:

Мир в Україні

У відповідь на запитання, чи вважає Трамп, що Росія тягне час, лідер США наголосив, що "РФ хоче бачити кінець війни".

"Але, можливо, вони просто тягнуть час", — заявив він.

Він зауважив, що використовував таку ж тактику у бізнесі, щоб затягнути час.

"Я робив це протягом багатьох років. Ви знаєте, я не хочу підписувати контракт, я хочу як би залишитися в грі, але, можливо, я не хочу цього робити зовсім, я не впевнений", — додав Трамп.

Нагадаємо, 25 березня український лідер Володимир Зеленський підтвердив припинення атак у Чорному морі та ударів по енергетичній інфраструктурі.

Згодом Трамп заявив, що США допускають часткове зняття санкцій з Росії в обмін на домовленість про перемир’я в Чорному морі.