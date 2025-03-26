Трамп заявил, что Путин может затягивать мир в Украине

Лидер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин может откладывать полное перемирие в Украине. Однако он верит, что Москва стремится завершить войну.

Об этом сообщает Politico в среду, 26 марта.

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В ответ на вопрос, считает ли Трамп, что Россия тянет время, лидер США подчеркнул, что "РФ хочет видеть конец войны".

"Но, возможно, они просто тянут время", — заявил он.

Он отметил, что использовал такую же тактику в бизнесе, чтобы затянуть время.

"Я делал это в течение многих лет. Вы знаете, я не хочу подписывать контракт, я хочу как бы остаться в игре, но, возможно, я не хочу этого делать совсем, я не уверен", — добавил Трамп.

Напомним, 25 марта украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил прекращение атак в Черном море и ударов по энергетической инфраструктуре.

Впоследствии Трамп заявил, что США допускают частичное снятие санкций с России в обмен на договоренность о перемирии в Черном море.