Трамп пригрозил Путину из-за войны в Украине — что сказал

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп разозлился на российского диктатора Владимира Путина и пригрозил ему. Причиной является продолжение войны в Украине.

Об этом сообщает NBC News в воскресенье, 30 марта.

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Трамп зол на Путина

"Всего несколько часов назад президент Трамп позвонил мне, чтобы сказать, что он "зол" на президента России Путина, и пригрозил ввести дополнительные пошлины на российскую нефть", — рассказала ведущая NBC News Кристен Уэлкер.

Издание также опубликовало цитату Трампа, где отмечается, что причиной является война в Украине:

"Если мы с Россией не сможем заключить соглашение о прекращении кровопролития в Украине, и если я считаю, что это вина России — а это может быть и не так — но если я считаю, что это вина России, я введу вторичную пошлину на нефть, на всю нефть, которая поступает из России".

Напомним, Трамп согласился, что Путин может затягивать прекращение войны в Украине.

Ранее лидер США отметил, что рассматривает частичное снятие санкций с России в обмен на тишину в Черном море.