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США хочуть зайняти місце компаній з ЄС у РФ та отримати копалини

4 квітня 2025 04:12
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
РФ та США продовжують домовлятись про спільні проєкти й навіть поновлення авіасполучення
Диктатор РФ Володимир Путін та президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Офіційні представники диктатора РФ Володимира Путіна продовжують зустрічатись та проводити переговори з чиновниками адміністрації президента США. Так у Вашингтоні відбулась зустріч спецпредставник Путіна Кирила Дмитрієва із ключовими членами адміністрації Трампа.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на росЗМІ.

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Згідно з інформацією та заявами самого Дмитрієва, у Вашингтоні його зустрічали дуже чемно і взагалі представники Трампа налаштовані на шанобливу тональність у діалогах з чиновниками РФ.

Крім того, на зустрічах було досягнуто "знакового прогресу щодо України", адже адміністрація президента США "чує позицію Росії".

Дмитрієв зазначив, що зараз йдуть тісні перемовини про відновлення авіасполучення між двома країнами, а ще американські компанії нібито готові замінити європейські, які пішли з РФ через санкції. 

А ще тривають успішні переговори щодо спільної розробки корисних копалин на території Росії й спільне співробітництво в Арктиці.  

Раніше ми вже повідомляли, що Москва і Вашингтон почали переговори про спільний видобуток рідкоземельних металів. Крім того, ведуться перемовини про інші проєкти в Росії.

Також стало відомо, що угода між США та Україною щодо видобутку корисних матеріалів остаточно не прийнята. Вона буде мінятись і переписуватись, тому депутати не отримували варіантів цієї угоди. 

 

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