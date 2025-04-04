РФ и США продолжают договариваться о совместных проектах и даже возобновлении авиасообщения

США хотят занять место компаний из ЕС в РФ и получить ископаемые
Официальные представители диктатора РФ Владимира Путина продолжают встречаться и проводить переговоры с чиновниками администрации президента США. Так в Вашингтоне состоялась встреча спецпредставителя Путина Кирилла Дмитриева с ключевыми членами администрации Трампа.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на росСМИ.
О чем успели договориться США и РФ
Согласно информации и заявлениям самого Дмитриева, в Вашингтоне его встречали очень вежливо и вообще представители Трампа настроены на уважительную тональность в диалогах с чиновниками РФ.
Кроме того, на встречах был достигнут "знаковый прогресс по Украине", ведь администрация президента США "слышит позицию России".
Дмитриев отметил, что сейчас идут тесные переговоры о возобновлении авиасообщения между двумя странами, а еще американские компании якобы готовы заменить европейские, которые ушли из РФ из-за санкций.
А еще продолжаются успешные переговоры по совместной разработке полезных ископаемых на территории России и совместное сотрудничество в Арктике.
Ранее мы уже сообщали, что Москва и Вашингтон начали переговоры о совместной добыче редкоземельных металлов. Кроме того, ведутся переговоры о других проектах в России.
Также стало известно, что соглашение между США и Украиной по добыче полезных материалов окончательно не принято. Оно будет меняться и переписываться, поэтому депутаты не получали вариантов этого соглашения.
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