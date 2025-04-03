Припинення війни в Україні — Трамп вважає, що є прогрес

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп вкотре висловився щодо російсько-української війни. На його думку, на шляху до миру є неймовірні результати.

Про це він заявив під час виступу 2 квітня, яке транслював офіційний YouTube-канал Білого дому.

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"Я вважаю, що ми досягли неймовірних результатів у тому, що ми зробили і що вдалося здійснити. Ми хочемо побачити, як ця війна закінчиться. Я вважаю, що ми отримали хорошу співпрацю як від Росії, так і від України, але ми повинні це завершити. Це безглузда війна, якої б ніколи не сталося, якби я був президентом. Це не можна дозволяти продовжувати", — заявив Трамп.

Також президент США наголосив, що в середньому втрати на фронті становлять 2500 людей на день. Він підкреслив, що цю війну треба закінчити, і що це питання людяності.

"Подумайте про це — 2 500 щодня, а в деякі дні ще більше. В середньому, за тиждень це 2 712. Кажуть, що вони втрачають цих солдатів, вони гинуть. Їхні армії зазнають величезних втрат. І вони не з нашої країни, але вони — люди. Вони з Росії, вони з України. Більшість із них звідти. Ми зупинимо це. Це питання людяності. Гуманність — це велика справа", — наголосив американський лідер.

Нагадаємо, у вівторок 1 квітня в агентстві Reuters вийшов матеріал, у якому йшлося про те, що досягнення миру в Україні затягується. За словами чиновників Білого дому, у США сумніваються, що вдасться укласти мирну угоду в найближчі кілька місяців. Водночас, Америка розробляє нові плани тиску як на Київ, так і на Росію.

Також ми писали, що 1 квітня група сенаторів США презентувала двопартійний законопроєкт про введення нових санкцій проти Росії. Заходи поки що не проголосовані, але, як запевняють у Сенаті, будуть підтримані. Ба більше, сенатори уточнили, що санкції набудуть чинності в тому разі, якщо мирні переговори зірвуться, або ж якщо угоди буде досягнуто, але Росія її порушить.