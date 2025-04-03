Прекращение войны в Украине — Трамп считает, что есть прогресс

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп в очередной раз высказался относительно российско-украинской войны. По его мнению, на пути к миру есть невероятные результаты.

Об этом он заявил во время выступления 2 апреля, которое транслировал официальный YouTube-канал Белого дома.

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"Я считаю, что мы достигли невероятных результатов в том, что мы сделали и что удалось осуществить. Мы хотим увидеть, как эта война закончится. Я считаю, что мы получили хорошее сотрудничество как от России, так и от Украины, но мы должны это завершить. Это бессмысленная война, которой бы никогда не произошло, если бы я был президентом. Это нельзя позволять продолжать", — заявил Трамп.

Также президент США отметил, что в среднем потери на фронте составляют 2500 человек в день. Он подчеркнул, что эту войну надо закончить, и что это вопрос человечности.

"Подумайте об этом — 2 500 ежедневно, а в некоторые дни еще больше. В среднем, за неделю это 2 712. Говорят, что они теряют этих солдат, они погибают. Их армии несут огромные потери. И они не из нашей страны, но они - люди. Они из России, они из Украины. Большинство из них оттуда. Мы остановим это. Это вопрос человечности. Гуманность — это большое дело", — подчеркнул американский лидер.

Напомним, во вторник 1 апреля в агентстве Reuters вышел материал, в котором говорилось о том, что достижение мира в Украине затягивается. По словам чиновников Белого дома, в США сомневаются, что удастся заключить мирное соглашение в ближайшие несколько месяцев. В то же время, Америка разрабатывает новые планы давления как на Киев, так и на Россию.

Также мы писали, что 1 апреля группа сенаторов США представила двухпартийный законопроект о введении новых санкций против России. Меры пока не проголосованы, но, как уверяют в Сенате, будут поддержаны. Более того, сенаторы уточнили, что санкции вступят в силу в том случае, если мирные переговоры сорвутся, или же если соглашение будет достигнуто, но Россия его нарушит.