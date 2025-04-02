Белый дом считает, что мирного соглашения по Украине в ближайшее время не будет

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

В последние дни высокопоставленные представители администрации Трампа обсуждали то, что США, возможно, не смогут добиться мирного мирного соглашения по Украине в ближайшие несколько месяцев. Сейчас Белый дом разрабатывает новые планы давления как на Киев, так и на Москву.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

США сомневаются, что в ближайшее время удастся достичь мира

После вступления в должность, президент США Дональд Трамп и его главные советники намеревались достичь полного прекращения огня в Украине к апрелю или маю. Они надеялись выступить посредниками в заключении прочного мирного соглашения.

Однако на данный момент, по информации источников, нет признаков скорого достижения соглашения. Это повышает вероятность того, что война затянется и Украине для военных операций понадобится больше поддержки от Запада.

Высшие должностные лица США несколько недель жаловались на то, как Киев ведет переговоры, а также на то, что они считают сопротивлением соглашению о минералах с Вашингтоном и продвижением в мирных переговорах. Но в последние дни, по словам источников, чиновники все больше разочаровываются в Москве.

В частности, на выходных в ходе встреч и телефонных звонков официальные лица Белого дома и Госдепа США признали, что российский диктатор Владимир Путин сопротивляется попыткам Вашингтона заключить прочное мирное соглашение. Также они обсудили, какие экономические или дипломатические санкции, если таковые имеются, могли бы подтолкнуть РФ к соглашению.

Как рассказали источники, Белый дом в последние дни стал настороженно относиться к намерениям Путина, хоть Трамп и продолжает публично говорить об уверенности в том, что Путин хочет положить конец войне.

Пока неясно, какие именно планы у команды Трампа, чтобы оказать давление на Москву, но один высокопоставленный чиновник США рассказал некоторые подробности. По его словам, Белый дом продолжает рассматривать дополнительные тарифы и санкции, которые могут быть введены против РФ.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что Украина готова к полному прекращению огня. Однако Россия, как отметил он, не демонстрирует такого желания.

Также ми писали, что по словам президента Финляндии Александра Стубба, только Трамп может стать посредником в переговорах между РФ и Украиной. Он подчеркнул, что президенту США нужно поставить условие Путину о прекращении огня в конкретную дату. Такой датой он назвал 20 апреля. Заявления Стубба прозвучали после того, как он 7 часов подряд провел с Трампом на гольфе.