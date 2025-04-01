Зеленський зробив заяву щодо припинення вогню в Україні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 1 квітня, заявив, що українська сторона готова на безумовне припинення вогню. Натомість у Росії демонструють небажання закінчувати війну.

Про це український лідер сказав під час спільної пресконференції з головою МЗС Німеччини Анналеною Бербок.

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"Ми готові на безумовне припинення вогню, що ми продемонстрували без будь-яких деталей та зайвих зауважень у Саудівській Аравії", — сказав президент.

За його словами, демонстрація того, що російський лідер Володимир Путін не хоче закінчення війни — була представлена російською стороною. Зеленський наголосив, що очільник Кремля не хоче закінчувати війну, але тиск США призвів до другої зустрічі у Саудівській Аравії.

Він зазначив, що на цих переговорах американська сторона пообіцяла Україні, що домовилась з Росією про припинення ударів по українській енергетиці, і нібито буде "припинення вогню на воді". Український лідер зауважив, що також йшлося про те, що США будуть працювати над тим, аби повернути в Україну викрадених росіянами дітей.

Нагадаємо, речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США Дональд Трамп "розчарований" як Путіним, так і Зеленським.

Раніше американський президент також заявив, що "хоче бачити", як Путін "дотримується угоди" про припинення вогню в Україні.