Зеленский сделал заявление о прекращении огня в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 1 апреля, заявил, что украинская сторона готова на безусловное прекращение огня. Зато в России демонстрируют нежелание заканчивать войну.

Об этом украинский лидер сказал во время совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

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"Мы готовы на безусловное прекращение огня, что мы продемонстрировали без каких-либо деталей и лишних замечаний в Саудовской Аравии", — сказал президент.

По его словам, демонстрация того, что российский лидер Владимир Путин не хочет окончания войны — была представлена российской стороной. Зеленский отметил, что глава Кремля не хочет заканчивать войну, но давление США привело ко второй встрече в Саудовской Аравии.

Он отметил, что на этих переговорах американская сторона пообещала Украине, что договорилась с Россией о прекращении ударов по украинской энергетике, и якобы будет "прекращение огня на воде". Украинский лидер отметил, что также речь шла о том, что США будут работать над тем, чтобы вернуть в Украину похищенных россиянами детей.

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп "разочарован", как Путиным, так и Зеленским.

Ранее американский президент также заявил, что "хочет видеть", как Путин "придерживается соглашения" о прекращении огня в Украине.