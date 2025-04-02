Білий дім вважає, що мирної угоди щодо України найближчим часом не буде

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Останніми днями високопоставлені представники адміністрації Трампа обговорювали те, що США, можливо, не зможуть досягти мирної мирної угоди щодо України в найближчі кілька місяців. Зараз Білий дім розробляє нові плани тиску як на Київ, так і на Москву.

Про це повідомляє Reuters.

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Після вступу на посаду, президент США Дональд Трамп і його головні радники мали намір досягти повного припинення вогню в Україні до квітня або травня. Вони сподівалися виступити посередниками в укладенні міцної мирної угоди.

Однак наразі, за інформацією джерел, немає ознак швидкого досягнення угоди. Це підвищує ймовірність того, що війна затягнеться і Україні для військових операцій знадобиться більше підтримки від Заходу.

Вищі посадові особи США кілька тижнів скаржилися на те, як Київ веде переговори, а також на те, що вони вважають опором угоді про мінерали з Вашингтоном і просуванням у мирних переговорах. Але останніми днями, за словами джерел, чиновники дедалі більше розчаровуються в Москві.

Зокрема, на вихідних під час зустрічей і телефонних дзвінків офіційні особи Білого дому і Держдепу США визнали, що російський диктатор Володимир Путін чинить опір спробам Вашингтона укласти міцну мирну угоду. Також вони обговорили, які економічні або дипломатичні санкції, якщо такі є, могли б підштовхнути РФ до угоди.

Як розповіли джерела, Білий дім останніми днями став насторожено ставитися до намірів Путіна, хоч Трамп і продовжує публічно говорити про впевненість у тому, що Путін хоче покласти край війні.

Поки неясно, які саме плани у команди Трампа, щоб чинити тиск на Москву, але один високопоставлений чиновник США розповів деякі подробиці. За його словами, Білий дім продовжує розглядати додаткові тарифи і санкції, які можуть бути введені проти РФ.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський укотре заявив, що Україна готова до повного припинення вогню. Однак Росія, як зазначив він, не демонструє такого бажання.

Також ми писали, що за словами президента Фінляндії Александра Стубба, тільки Трамп може стати посередником у переговорах між РФ і Україною. Він підкреслив, що президенту США потрібно поставити умову Путіну про припинення вогню в конкретну дату. Такою датою він назвав 20 квітня. Заяви Стубба прозвучали після того, як він 7 годин поспіль провів із Трампом на гольфі.