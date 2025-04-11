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В РФ началась встреча спецпосланника Трампа с Путиным

11 апреля 2025 17:55
Анастасия Писаненко - редактор
Переговоры РФ и США — в Санкт-Петербурге началась встреча
Владимир Путин. Фото: Reuters
Анастасия Писаненко - редактор

В пятницу, 11 апреля, в Санкт-Петербурге началась встреча спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа с российским президентом Владимиром Путиным. Они обсудят войну в Украине.

Видео встречи показали в пресс-службе Кремля.

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Что известно о встрече Уиткоффа и Путина

Ранее стало известно, что Путин и Уиткофф обсудят урегулирование войны в Украине и позицию Москвы.

Это уже третий визит спецпосланника Дональда Трампа в Россию. В прошлый раз Уиткофф был в Москве 13 марта. Тогда он встретился с российскими представителями высокого ранга, а также с президентом РФ Путиным.

Напомним, что президент США снова высказался относительно ситуации в Украине. По словам Трампа, он видит прогресс в усилиях прекратить войну.

Также мы сообщали о том, что Дональд Трамп ранее заявил о прогрессе относительно возможности прекратить войну в Украине. Он добавил, что надеется на скорое достижение договоренности.

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