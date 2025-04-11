Трамп призвал Путина начать движение к завершению войны
В пятницу, 11 апреля, президент США Дональд Трамп обратился к руководству Российской Федерации. Он призвал как можно быстрее начать переговоры о прекращении огня.
Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.
Трамп приказал Путину заканчивать войну
"Россия должна начать действовать. Слишком много людей умирают, тысячи в неделю, в ужасной и бессмысленной войне", — написал глава Белого дома.
Трамп также в очередной раз заявил, что Россия не напала бы на Украину, если бы он занимал пост президента США в 2022 году.
Напомним, что сегодня в Санкт-Петербурге началась встреча спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа с Путиным по войне в Украине.
Ранее президент США снова высказался относительно ситуации в Украине. По словам Трампа, он видит прогресс в усилиях прекратить войну.
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