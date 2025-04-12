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Лавров схвалив слова Трампа щодо України в НАТО

12 квітня 2025 20:31
Анастасія Писаненко - редактор
Вступ України в НАТО - Лавров схвалив слова Трампа щодо Альянсу
Сергій Лавров. Фото: Reuters
Анастасія Писаненко - редактор

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прокоментував слова президента США Дональда Трампа щодо вступу України в НАТО. Раніше американський лідер визнав хибним курс.

Про це повідомляють росЗМІ.

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"Трамп — єдиний західний лідер, який заявив, що втягувати Україну в НАТО було помилкою, а це одна з першопричин", — заявив глава МЗС РФ.

Виступаючи на Анталійському дипломатичному форумі, він підкреслив, що єдиним шляхом до завершення будь-якого конфлікту, зокрема й війни в Україні, є усунення його першопричин.

"Ми обговорювали двосторонні відносини, а також умови припинення конфлікту і повернення російської дипломатичної власності, вкраденої адміністрацією Обами", — додав глава МЗС РФ.

Раніше Дональд Трамп прокоментував можливість України вступити в НАТО та порадив забути про Альянс.

Крім того, президент Чехії Петр Павел закликав партнерів продовжувати обговорювати вступ України до НАТО, бо це стане найкращою гарантією безпеки.

США НАТО Дональд Трамп Сергій Лавров Росія
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