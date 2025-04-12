Вступ України в НАТО - Лавров схвалив слова Трампа щодо Альянсу

Лавров схвалив слова Трампа щодо України в НАТО
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прокоментував слова президента США Дональда Трампа щодо вступу України в НАТО. Раніше американський лідер визнав хибним курс.
Про це повідомляють росЗМІ.
Що Лавров сказав про вступ України в НАТО
"Трамп — єдиний західний лідер, який заявив, що втягувати Україну в НАТО було помилкою, а це одна з першопричин", — заявив глава МЗС РФ.
Виступаючи на Анталійському дипломатичному форумі, він підкреслив, що єдиним шляхом до завершення будь-якого конфлікту, зокрема й війни в Україні, є усунення його першопричин.
"Ми обговорювали двосторонні відносини, а також умови припинення конфлікту і повернення російської дипломатичної власності, вкраденої адміністрацією Обами", — додав глава МЗС РФ.
Раніше Дональд Трамп прокоментував можливість України вступити в НАТО та порадив забути про Альянс.
Крім того, президент Чехії Петр Павел закликав партнерів продовжувати обговорювати вступ України до НАТО, бо це стане найкращою гарантією безпеки.
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