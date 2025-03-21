Лідер Чехії Павел висловився щодо вступу України до НАТО

Вступ України до НАТО — лідер Чехії закликав до обговорень
Президент Чехії Петр Павел закликав партнерів продовжувати обговорювати вступ України до НАТО. За його словами, це найкраща та найдешевша гарантія безпеки.
Про це Петр Павел сказав на пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським у пʼятницю, 21 березня.
Вступ до НАТО
"Ми також закликаємо всіх союзників і партнерів не знімати з порядку денного питання членства України в НАТО, бо це, безумовно, найміцніша, найдешевша гарантія майбутнього миру", — наголосив Павел.
За його словами, відносини між Чехією та Україною досягли рівня стратегічного партнерства.
Він анонсував підсумковий документ після зустрічі із Зеленським, у якому Чехія задекларує свою підтримку Україні та окреслить інші питання.
Нагадаємо, Павел наголосив, що бачить "Коаліцію охочих" як групу країн, які готові працювати, а не лише говорити.
Також лідер Чехії прокоментував російський обстріл Одеси у ніч проти 21 березня.
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