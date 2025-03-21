Лідер Чехії Павел висловився щодо вступу України до НАТО

Петр Павел. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Президент Чехії Петр Павел закликав партнерів продовжувати обговорювати вступ України до НАТО. За його словами, це найкраща та найдешевша гарантія безпеки.

Про це Петр Павел сказав на пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським у пʼятницю, 21 березня.

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Вступ до НАТО

"Ми також закликаємо всіх союзників і партнерів не знімати з порядку денного питання членства України в НАТО, бо це, безумовно, найміцніша, найдешевша гарантія майбутнього миру", — наголосив Павел.

За його словами, відносини між Чехією та Україною досягли рівня стратегічного партнерства.

Він анонсував підсумковий документ після зустрічі із Зеленським, у якому Чехія задекларує свою підтримку Україні та окреслить інші питання.

Нагадаємо, Павел наголосив, що бачить "Коаліцію охочих" як групу країн, які готові працювати, а не лише говорити.

Також лідер Чехії прокоментував російський обстріл Одеси у ніч проти 21 березня.