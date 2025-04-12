Вступление Украины в НАТО — Лавров одобрил слова Трампа относительно Альянса

Сергей Лавров. Фото: Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова президента США Дональда Трампа относительно вступления Украины в НАТО. Ранее американский лидер признал ошибочным курс.

Об этом сообщают росСМИ.

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"Трамп — единственный западный лидер, который заявил, что втягивать Украину в НАТО было ошибкой, а это одна из первопричин", — заявил глава МИД РФ.

Выступая на Анталийском дипломатическом форуме, он подчеркнул, что единственным путем к завершению любого конфликта, в том числе и войны в Украине, является устранение его первопричин.

"Мы обсуждали двусторонние отношения, а также условия прекращения конфликта и возвращения российской дипломатической собственности, украденной администрацией Обамы", — добавил глава МИД РФ.

Ранее Дональд Трамп прокомментировал возможность Украины вступить в НАТО и посоветовал забыть об Альянсе.

Кроме того, президент Чехии Петр Павел призвал партнеров продолжать обсуждать вступление Украины в НАТО, потому что это станет лучшей гарантией безопасности.