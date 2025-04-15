Представитель Трампа заявил о прогрессе в переговорах с Россией — чего хочет Путин

Мирное соглашение касается пяти территорий и не только — Уиткофф
Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф прокомментировал ход мирных переговоров между Украиной и Россией. Он отметил, что стороны приближаются к важному этапу.
Об этом Стив Уиткофф сказал в эфире Fox News.
США и Россия почти сформулировали содержание мирного соглашения, но есть нюансы
По его словам, третья встреча, которая состоялась недавно, стала особенно длительной и насыщенной. Переговоры продолжались почти пять часов с участием двух ключевых советников Владимира Путина — Юрия Ушакова и Кирилла Дмитриева.
"Это было весомое заседание. И к концу мы действительно сформулировали финальную идею, но это не то, что мы ожидали с самого начала. Нам понадобилось время, чтобы достичь этого момента", — отметил Уиткофф.
Путин хочет пять областей Украины и отсутствие НАТО
По его словам, президент России просил о желании "постоянного мира". Стив Уиткофф подтвердил, что предметом договоренностей являются пять территорий Украины, не уточнив о каких именно идет речь. Также он подчеркнул, что мирное соглашение включает значительно больше — протоколы по безопасности, ограничения по присутствию НАТО и, в частности, упоминание о пятой статье Североатлантического договора.
"Имею в виду, что деталей много, к соглашению добавлено немало подробностей. Это сложная ситуация, имеющая корни в реальных проблемах между двумя странами. Мы на пороге чего-то важного для мира", — высказался Стив Уиткофф.
Напомним, в марте Россия на переговорах с США в Саудовской Аравии требовала, чтобы Украина вывела ВСУ из четырех областей.
В свою очередь, президент США Дональд Трамп призвал Россию к прекращению войны, а министр иностранных дел России Сергей Лавров похвалил Трампа за его риторику относительно НАТО и Украины.
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