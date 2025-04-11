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Спецпредставник Трампа Віткофф провів першу зустріч у РФ

11 квітня 2025 15:53
Євгенія Брюховецька - редактор
Візит Віткоффа до РФ — спецпосланник Трампа зустрівся з представником Путіна
Спецпредставник президента США Стів Віткофф. Фото: Reuters
Євгенія Брюховецька - редактор

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф у п'ятницю, 11 квітня, прибув з візитом до Санкт-Петербурга. Там він зустрівся зі спецпредставником російського диктатора Володимира Путіна Кирилом Дмитрієвим.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Відомо, що Віткофф сьогодні прилетів до Санкт-Петербурга. За даними російських ЗМІ, він провів там зустріч із перемовником від РФ, головою російського фонду прямих інвестицій Кирилом Дмитрієвим.

Наразі як довго тривала зустріч та теми розмови — не розкривається. Водночас у місті перебуває й сам Путін.

Як писало раніше видання Axios, сьогодні Віткофф зустрінеться з очільником Кремля та має передати послання Трампа. Він встановив термін для завершення війни в Україні, а інакше пригрозив новими санкціями.

Нещодавно Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Трамп розчарований через недотримання Путіним припинення вогню в Україні.

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