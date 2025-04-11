Візит Віткоффа до РФ — спецпосланник Трампа зустрівся з представником Путіна

Спецпредставник президента США Стів Віткофф. Фото: Reuters

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф у п'ятницю, 11 квітня, прибув з візитом до Санкт-Петербурга. Там він зустрівся зі спецпредставником російського диктатора Володимира Путіна Кирилом Дмитрієвим.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Реклама

Читайте також:

Віткофф у Росії

Відомо, що Віткофф сьогодні прилетів до Санкт-Петербурга. За даними російських ЗМІ, він провів там зустріч із перемовником від РФ, головою російського фонду прямих інвестицій Кирилом Дмитрієвим.

Наразі як довго тривала зустріч та теми розмови — не розкривається. Водночас у місті перебуває й сам Путін.

Як писало раніше видання Axios, сьогодні Віткофф зустрінеться з очільником Кремля та має передати послання Трампа. Він встановив термін для завершення війни в Україні, а інакше пригрозив новими санкціями.

Нещодавно Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Трамп розчарований через недотримання Путіним припинення вогню в Україні.