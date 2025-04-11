Візит Віткоффа до РФ — спецпосланник Трампа зустрівся з представником Путіна

Спецпредставник Трампа Віткофф провів першу зустріч у РФ
Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф у п'ятницю, 11 квітня, прибув з візитом до Санкт-Петербурга. Там він зустрівся зі спецпредставником російського диктатора Володимира Путіна Кирилом Дмитрієвим.
Про це пишуть російські ЗМІ.
Віткофф у Росії
Відомо, що Віткофф сьогодні прилетів до Санкт-Петербурга. За даними російських ЗМІ, він провів там зустріч із перемовником від РФ, головою російського фонду прямих інвестицій Кирилом Дмитрієвим.
Наразі як довго тривала зустріч та теми розмови — не розкривається. Водночас у місті перебуває й сам Путін.
Як писало раніше видання Axios, сьогодні Віткофф зустрінеться з очільником Кремля та має передати послання Трампа. Він встановив термін для завершення війни в Україні, а інакше пригрозив новими санкціями.
Нещодавно Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Трамп розчарований через недотримання Путіним припинення вогню в Україні.
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